Эвакуация пострадавших в Кыргызстане казахстанцев откладывается

Один гражданин РК погиб, один находится в тяжелом состоянии.

Казахстанский вертолет готов к вылету для эвакуации туристов, однако из-за высокой облачности не может приземлиться на месте происшествия. Об этом Zakon.kz сообщил пресс-секретарь МИД РК.

Возможно, эвакуация начнется завтра утром, когда рассеется облачность, добавили в министерстве.

Напомним, 30 июля стало известно, что в результате камнепада в Кыргызстане пострадали казахстанцы. Погибший является гражданином Казахстана, еще один находится в тяжелом состоянии.

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