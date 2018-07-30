Эвакуация пострадавших в Кыргызстане казахстанцев откладывается
Один гражданин РК погиб, один находится в тяжелом состоянии.
Фото : centralasia.news30 июля 2018, 19:37
Казахстанский вертолет готов к вылету для эвакуации туристов, однако из-за высокой облачности не может приземлиться на месте происшествия. Об этом Zakon.kz сообщил пресс-секретарь МИД РК.
Возможно, эвакуация начнется завтра утром, когда рассеется облачность, добавили в министерстве.
Напомним, 30 июля стало известно, что в результате камнепада в Кыргызстане пострадали казахстанцы. Погибший является гражданином Казахстана, еще один находится в тяжелом состоянии.
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