Полиция Павлодара задержала двух человек после массовой драки

Драка произошла возле кафе.

Полиция отреагировала на видео жестокого избиения двух мужчин, размещенное в соцсетях, передает Sputnik Казахстан.

На днях в Instagram было размещено видео групповой драки, в которой пять человек, четверо из которых были в форме охранников, избивают двух мужчин руками, ногами и короткой дубинкой до потери сознания. Девушка, видимо, знакомая одного из пострадавших, пытается предотвратить избиение, но это ей не удается. Происходящее сняли случайные очевидцы.

В пресс-службе департамента внутренних дел Павлодарской области сообщила, что факт драки зарегистрирован по признакам статьи 293 УК РК (Хулиганство).

Полицейские задержали двух из пяти подозреваемых в избиении, ими оказались жители Павлодара, 1984 и 1985 года рождения. Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания.

Как сообщила агентству пресс-секретарь областного управления здравоохранения Павлодарской области Эльмира Темиргалиева, никто из участников драки за медицинской помощью не обращался.

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