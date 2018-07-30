Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Полиция Павлодара задержала двух человек после массовой драки

Драка произошла возле кафе.

Фото : © AFP 2018 / Sebastian Kahnert / POOL30 июля 2018, 19:50

Полиция отреагировала на видео жестокого избиения двух мужчин, размещенное в соцсетях, передает Sputnik Казахстан.

На днях в Instagram было размещено видео групповой драки, в которой пять человек, четверо из которых были в форме охранников, избивают двух мужчин руками, ногами и короткой дубинкой до потери сознания. Девушка, видимо, знакомая одного из пострадавших, пытается предотвратить избиение, но это ей не удается. Происходящее сняли случайные очевидцы.

В пресс-службе департамента внутренних дел Павлодарской области сообщила, что факт драки зарегистрирован по признакам статьи 293 УК РК (Хулиганство).

Полицейские задержали двух из пяти подозреваемых в избиении, ими оказались жители Павлодара, 1984 и 1985 года рождения. Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания.

Как сообщила агентству пресс-секретарь областного управления здравоохранения Павлодарской области Эльмира Темиргалиева, никто из участников драки за медицинской помощью не обращался.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты