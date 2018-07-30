Алматинские пожарные спасли двух детей

Загорелся матрац, на котором играли дети.

В Алматы сотрудники службы пожаротушения спасли двух детей, оставшихся без присмотра, от огня, передает Zakon.kz со ссылкой на официального представителя городского ДЧС Сандугаш Баймухамбетову.

По словам представителя ДЧС Алматы, 30 июля в 14:15 часов на пульт "101" поступило сообщение о возгорании квартиры в Ауэзовском районе. Через 7 минут (в 14:22) пожарные расчеты были на месте.

Встретившие их соседи сообщили, что в горящей квартире есть дети – девяти и пяти лет. Установив в окно второго этажа выдвижную лестницу, начальник караула проник в квартиру, быстро обнаружил напуганных детей, вынес и передал их в подоспевшую скорую помощь.

Выяснилось, что загорелся матрац, на котором играли дети, оставшиеся без присмотра родителей.

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