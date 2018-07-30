Врачи рассказали о состоянии пострадавшего от взрыва солдата

Из-за взрыва у военнослужащего оторвало кисть правой руки, он также получил несколько глубоких ссадин.

Состояние военнослужащего срочной службы Национальной гвардии министерства внутренних дел Казахстана врачи оценивают как стабильное, сообщили Sputnik в пресс-службе департамента здравоохранения Карагандинской области

Инцидент произошел утром 28 июля на территории учебного центра поселка Карабас, в руке у солдата-контрактника взорвался неизвестный предмет. Младшего сержанта срочно доставили в реанимацию.

"Пациента перевели из реанимации в обычную палату. Все срочные операции уже провели, он сейчас в сознании, медики оценивают его состояние как стабильное. Травма была тяжелая, кисть руки восстановить невозможно. Помимо основной травмы, солдат получил несколько глубоких, но не опасных ссадин", — рассказали в пресс-службе.

Изначально речь шла о взрыве гранаты, но пресс-секретарь Национальной гвардии опроверг эту информацию. Подполковник Дос Канат Досулы сообщил, что во время проведении хозяйственных работ сержант нашел неизвестный пластмассовый предмет. Когда солдат попытался его поднять произошел взрыв.

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