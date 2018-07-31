Пресс-секретарь Лукашенко опровергла сообщения о его инсульте

Украинский портал написал о том, что главе Белоруссии нездоровится.

Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт опровергла сообщения в СМИ о якобы перенесенном белорусским лидером Александром Лукашенко инсульте.

Ранее украинский портал Depo.ua со ссылкой на источники в белорусских журналистских кругах сообщил, что Лукашенко должен был посетить после 26 июля с рабочим визитом Гомель, но был госпитализирован с инсультом, а потому, как утверждает портал, с 28 июля не появлялся публично.

"Прокомментирую эту информацию одним словом: "Ерунда". Могу еще добавить в адрес украинских ресурсов, которые распространяют эту информацию: "Не дождетесь", — сказала Эйсмонт РИА Новости в понедельник.

Между тем, согласно сообщениям пресс-службы президента Белоруссии, 26 июля Лукашенко провел совещание по вопросам госслужбы, 28 июля провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и встретился в Минске с председателем правления китайской корпорации CITIC Group Чан Чжэньмином. Кадры этой встречи демонстрировало в субботу белорусское телевидение.

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