В деле о продаже ребенка в Каскеленской больнице появились подробности

Отпустили женщину, которая хотела приобрести себе сына.

В скандальном деле о продаже ребенка в Каскеленской больнице появились новые подробности. Выяснилось, что бабушку малыша, которая была инициатором сделки, выпустили под залог, передает Zakon.kz со ссылкой на 31 канал.

Отпустили женщину, которая хотела приобрести себе сына.

Матери ребенка Камшат 20 лет, и она недавно развелась с мужем. Соседи рассказали, что бабушка стала вдовой 10 лет назад. Она одна воспитывает четверых детей. Старшая дочь вышла замуж и переехала. А сыновья и Камшат живут вместе с мамой. По словам местных жителей, у Камшат в браке детей не было.

Выпустили ли задержанного медицинского работника, неизвестно. В больнице Каскелена и в Управлении здравоохранения Алматинской области уже неделю хранят молчание.

В редакцию 31 каала обратились родственники женщины, которая пыталась купить ребенка. Они не захотели давать интервью на камеру. Из разговора с ними стало понятно, что они недоумевают, почему их привлекли к ответственности. Врачи уверяли, что все законно, стороны были согласны, договаривались три месяца. За оформление документов и за новорожденного мальчика запросили миллион тенге.

В день выписки покупательница даже лежала в роддоме вместе с роженицей. Встречать ее приехал муж на лимузине. В этот момент и нагрянули полицейские ДВД Алматинской области. И, надо сказать, сработали они хорошо и оперативно! Но, спустя неделю, покупательницу «материнского счастья» суд тоже отпустил под залог за 12 млн. тенге. Молодая пара взяла кредит, чтобы уплатить его. А новорожденный мальчик, которого превратили в товар, сейчас лежит в родильном доме, его судьба еще решается.

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