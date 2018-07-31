В Англии на видео попало странное существо, похожее на червя с хвостом

Длина существа — больше десяти сантиметров.

В Англии засняли странное существо, которое никто не может опознать, сообщает РИА Новости.

В городе Саутгемптон на юге Великобритании женщина увидела животное, бегущее вдоль стены одного из домов. Оно было похоже на червя или короткую неповоротливую змею с небольшим хвостом. Длина существа — больше десяти сантиметров.

Автор видео призналась, что никогда не видела ничего похожего.

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