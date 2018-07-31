Назван ключевой момент, который позволит Головкину победить «Канело»
31 июля 2018, 06:58
Первый бой «Канело» — GGG завершился спорной ничьей.
Радио On The Ropes Boxing Radio поделилось мнением о предстоящем втором бое Геннадия Головкина (38-0-1, 34 КО) иСауля Альвареса (49-1-2, 34 КО), сообщает Sports.kz.
«В первом поединке Головкин сделал достаточно, чтобы заслужить победу. В рематче он сделает даже еще больше. „Канело“ же предстоит много доказать: он изменит свой план на бой, не будет бегать и двигаться так много, но будет раскрываться перед большим количеством ударов. Изменение в темпе боя приведет либо к нокауту в исполнении Головкина в поздних раундах, либо к победе с запасом по очкам. Так или иначе, в рематче Головкин не оставит сомнений и укрепить свое доминирование как чемпиона мира в среднем весе», — пишет сайт.
Первый бой «Канело» — GGG завершился спорной ничьей.
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