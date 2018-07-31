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Рекламой с кадрами из кухни Путина заинтересовались органы

Путин под музыку идет к холодильнику, а затем останавливается у кухонного стола.

Фото : скриншот31 июля 2018, 07:12

Федеральная антимонопольная служба России проведет проверку рекламного ролика компании Bork, в котором использовались кадры с участием президента Владимира Путина.

«Федеральная антимонопольная служба проведет выяснение обстоятельств, и в случае выявления признаков нарушения, ведомство примет меры, предусмотренные законодательством», — заявил представитель антимонопольного регулятора.

В ФАС подчеркнули, что жалоб на ролик пока не поступало. В компании Bork на запрос RNS не ответили.

В мае компания разместила на YouTube ролик «Bork на кухне президента», в котором Путин под музыку идет к холодильнику, а затем останавливается у кухонного стола. По пути его движения всплывают значки с обозначением моделей кухонной техники Bork, которая располагается на столе. Короткий ролик заканчивается слоганом «Продуманное превосходство».

Кадры были взяты из программы «Центральное телевидение» 2012 года. Ведущий разговаривал с Путиным в бассейне, самолете и на кухне.

Источник: Лента.ру


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