В Актобе "тайные покупатели" нашли ряд нарушений в поликлиниках города

В поликлиниках города медики продают справки, больничные.

Сотрудники Актюбинского департамента по делам госслужбы и противодействию коррупции, вооружившись микрокамерами, под видом обычных пациентов пошли в городские поликлиники, пишет Sputnik.

Результаты скрытой проверки, как оказалось, просто шокировали. Система электронной записи на прием к врачу в городских поликлиниках в лучшем случае работает через раз. В основном пациентамприходится по старинке заранее занимать очередь к врачу.

В марте этого года руководитель областного департамента здравоохранения Асет Калиев рассказывал вице-премьеру Аскару Жумагалиеву, что здравоохранение области на 90 охвачено цифровизацией. Единственная проблема, как утверждал тогда руководитель облздрава, — это менталитет пациентов, которые никак не могут отказаться от бумажных историй болезни и не хотят записываться к врачу по интернету.

Проверяющие же пришли к другому выводу – менталитет медиков далек от понимания самой сути цифровизации. Когда проверяющие задавали вопросы о том, почему не работает электронная запись к врачу, медики, как отмечено в отчетах, отвечали с раздражением. Работники регистратур не знали элементарных вещей, например, как прикрепиться к поликлинике. Для того, чтобы сделать это, с "тайных покупателей" незаконно требовали предъявить флюорографию и электронную цифровую подпись. После этого их отправляли в кабинет, который занимается оказанием госуслуг, чтобы там получить консультацию специалистов. Те, в свою очередь, предлагали желающим посмотреть процедуру прикрепления к поликлинике… на сайте в интернете.

В поликлинике номер пять проверяющий под видом инвалида решил воспользоваться специальной кнопкой для вызова медперсонала для того, чтобы попасть в поликлинику. Но, увы, простояв 30 минут на жаре, он к эскулапам так и не попал. На его вызов никто не вышел. При том, что кнопка вызова, как оказалась, работала.

А в городской поликлинике номер два после того, как грамотный "тайный покупатель" стал возмущаться по поводу того, почему с него требуют ненужные документы и стал спрашивать, куда ему можно пожаловаться, охранник поликлиники по просьбе медперсонала за шиворот и бесцеремонно выставил недовольного за дверь. Все это было зафиксировано на камеры сотрудников департамента госслужбы.

Также борцы с коррупцией рассказали, что выявили факты продажи врачами больничных листов и справок.

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