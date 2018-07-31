Как "Канело" тренируется перед вторым боем с Головкиным

YouTube-канал Fight Hub TV опубликовал очередные видео с одной из недавних тренировок мексиканца в его лагере в Сан-Диего.

Мексиканский боксер Сауль «Канело» Альварес продолжает подготовку ко второму поединку с казахстанским чемпионом мира в среднем весе WBA/WBC/IBO Геннадием Головкиным, сообщает Sports.kz.

YouTube-канал Fight Hub TV опубликовал очередные видео с одной из недавних тренировок мексиканца в его лагере в Сан-Диего. На них он отрабатывает удары по водяному мешку, а также демонстрирует бой с тенью под руководством своих наставников Эдди и Хосе Рейносо.



Второй поединок GGG и «Канело» состоится 15 сентября в Лас-Вегасе (штат Невада) на T-Mobile Arena и будет транслироваться в системе платных трансляций HBO PPV.



