Как "Канело" тренируется перед вторым боем с Головкиным
31 июля 2018, 08:33
YouTube-канал Fight Hub TV опубликовал очередные видео с одной из недавних тренировок мексиканца в его лагере в Сан-Диего.
Мексиканский боксер Сауль «Канело» Альварес продолжает подготовку ко второму поединку с казахстанским чемпионом мира в среднем весе WBA/WBC/IBO Геннадием Головкиным, сообщает Sports.kz.
YouTube-канал Fight Hub TV опубликовал очередные видео с одной из недавних тренировок мексиканца в его лагере в Сан-Диего. На них он отрабатывает удары по водяному мешку, а также демонстрирует бой с тенью под руководством своих наставников Эдди и Хосе Рейносо.
Второй поединок GGG и «Канело» состоится 15 сентября в Лас-Вегасе (штат Невада) на T-Mobile Arena и будет транслироваться в системе платных трансляций HBO PPV.
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