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Тело мужчины нашли в море в Актау

Труп мужчины обнаружили отдыхающие на водных скутерах в море в районе 14 микрорайона.

Фото : tvtomsk.ru31 июля 2018, 08:55

Тело мужчины нашли в море в Актау, передает Zakon.kz со ссылкой на lada.kz.

Инцидент произошел днем 29 июля.

Труп мужчины обнаружили отдыхающие на водных скутерах в море в районе 14 микрорайона. Они сразу сообщили об этом сотрудникам полиции.

«Тело мужчины было обнаружено примерно в 16:58. По прибытию спасателей тело на побережье уже вытащили отдыхающие. Тело передано сотрудникам полиции. Личность еще не установлена», — сообщили в оперативно-спасательном отряде ДЧС Мангистауской области.


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