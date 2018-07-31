Тело мужчины нашли в море в Актау
Труп мужчины обнаружили отдыхающие на водных скутерах в море в районе 14 микрорайона.
Фото : tvtomsk.ru31 июля 2018, 08:55
Тело мужчины нашли в море в Актау, передает Zakon.kz со ссылкой на lada.kz.
Инцидент произошел днем 29 июля.
Труп мужчины обнаружили отдыхающие на водных скутерах в море в районе 14 микрорайона. Они сразу сообщили об этом сотрудникам полиции.
«Тело мужчины было обнаружено примерно в 16:58. По прибытию спасателей тело на побережье уже вытащили отдыхающие. Тело передано сотрудникам полиции. Личность еще не установлена», — сообщили в оперативно-спасательном отряде ДЧС Мангистауской области.
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