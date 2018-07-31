Кратковременные дожди пройдут по Казахстану

На юге республики усилится ветер.

С прохождением фронтальных разделов местами по республике пройдут кратковременные дожди, на севере местами сильные с грозами, шквалом, возможен град, усилится ветер на юге с пыльной бурей, ночью и утром на севере ожидается туман, сообщает Zakon.kz со ссылкой на "Казгидромет".

В Акмолинской, Северо-Казахстанской областях ожидается местами шквал, возможен град, усиление ветра 15-20 м/с, ночью и утром местами туман. В Костанайской области ожидается местами шквал, возможен град, усиление ветра 15-20 м/с. В Павлодарской области ожидается местами усиление ветра 18 м/с, возможен град, ночью и утром местами туман. Днем в Кызылординской области местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с с пыльной бурей. В Западно-Казахстанской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской, днем в Жамбылской, Мангистауской, Актюбинской областях ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

В Мангыстауской, Атырауской, местами в Актюбинской областях ожидается сильная жара.

В Кызылординской, Туркестанской, местами в Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Мангыстауской, Костанайской, Карагандинской, Жамбылской, Алматинской областях сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Погода в Алматы днем 28°, ясно.

Погода в Астане днем 19°, облачно.

Прогноз погоды на 31 июля.

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