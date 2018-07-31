Получивший серьезные травмы алматинец пытается доказать, что его сбила машина

Собранные материалы уже переданы следователю, но для того, чтобы зарегистрировать факт ДТП, необходимы результаты экспертизы.

Артема Долгалёва сбили на Толе би-Байзакова 8 июня, когда он переходил дорогу на зеленый сигнал светофора. Нашли молодого человека через две улицы - в арыке и в сильном алкогольном опьянении. Мама Артёма продолжает настаивать – все это дело рук водителя, который сбил молодого человека и попытался скрыть следы, сообщает Zakon.kz со ссылкой на ТК "Алматы".

На кадрах с места происшествия видно, как Артём выходит из автобуса и переходит дорогу на разрешающий свет светофора. Однако завершить свой путь на противоположную сторону улицы Толе би, он так и не успевает. Здесь его сбивает автомобиль.

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«Это был серебристый мерседес, там не понятно, скорее всего С-класса. За рулем был молодой парень в районе 25-30 лет, азиатской национальности, такого плотненького телосложения», - говорит мама пострадавшего Марина Долгалёва.

Составить описание водителя, совершившего наезд, помогли показания свидетеля. Молодая женщина смогла в мельчайших подробностях рассказать, как вёл себя подозреваемый.

«Он получается, когда сбил его, вышел, посмотрел, там даже на камере видно, что-то взял в машине и пошёл опять туда где лежал Артём. Свидетельница говорит, что очень сильно водитель на него кричал, потом сел в машину и отъехал, потому что сзади подъехала тёмная машина», - вспоминает слова свидетеля мама пострадавшего.

В шоковом состоянии Артём смог покинуть место ДТП, но до офиса, где он работает так и не дошёл. По словам родных, через какое-то расстояние молодого человека посадили в авто, напоили алкоголем и нанесли телесные повреждения. А ещё через несколько метров парня скинули в арык, где позже его найдут очевидцы.

«Обрывками просто помню моменты, как я проходил через донерную, как я в панике шел. Видимо, у меня был маршрут, когда меня сбили. Вот такие обрывки помню, а так ничего конкретного не помню», - говорит пострадавший Артём Долгалёв.

Родные Артёма буквально по крупицам смогли собрать картину того дня. Им пришлось обойти все заведения и организации вдоль улицы Толе би, от Жумалиева до Муканова. Собранные материалы уже переданы следователю, но для того, чтобы зарегистрировать факт ДТП, необходимы результаты экспертизы.

«На сегодняшний день, по следствию мы ничего не имеем, так как сказали, что факт ДТП не доказан, они ждут судмедэкспертизу. Все. С нашим инспектором мы не связываемся, как происходят дела мы не знаем, потому что он сказал, что недостаточно улик. Все мы ему показали: момент ДТП, камеры, опросили свидетеля. Но к сожалению, с его стороны ничего сделано не было», - рассказывает Марина Долгалёва.

Между тем, в городском ДВД сообщили, что дело расследуется, создана специальная оперативная группа и подключен отдел розыска. А пока Артёму Долгалёву пришлось уволиться с работы. Чтобы залечить травмы ему потребуется время, ведь речь идет о сотрясении мозга, ушибах, потере зубов и глубоких шрамах. Любая физическая нагрузка в ближайшее время ему противопоказана.

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