Свыше 3 тыс. специалистов подготовят для здравоохранения по госзаказу

В частности, на подготовку специалистов с высшим медицинским и фармацевтическим образованием госзаказ предусмотрен на 500 мест.

Министр здравоохранения РК подписал приказ от 4 июля 2018 года «О размещении государственного образовательного заказа на подготовку специалистов с техническим и профессиональным, послесредним, высшим медицинским и фармацевтическим образованием на 2018-2019 учебный год», сообщает Zakon.kz.

Так, на подготовку специалистов с техническим и профессиональным, послесредним образованием в организациях образования в области здравоохранения на 2018-2019 учебный год предусмотрено 400 мест согласно приложению 1 к приказу.

На подготовку специалистов с высшим медицинским и фармацевтическим образованием госзаказ предусмотрен на 500 мест.

На подготовку специалистов с высшим медицинским и фармацевтическим образованием - 2200 мест на конкурсной основе в высших учебных заведениях.

Приказ вводится в действие после истечения 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования (30 июля).

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