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Головастика небывалых размеров выловили в США

Величину головастика ученые объясняют тем, что существо не смогло вовремя превратиться во взрослую жабу.

Фото : www.belnovosti.by31 июля 2018, 09:38

В пруду Southwestern Research Station, принадлежащем американскому музею естественной науки, одной девушкой был выловлен огромный головастик, длина которого превысила размеры руки студентки, сообщают Новости Планеты.

Как рассказывает сама девушка, она работала в заболоченном водоеме, как вдруг почувствовала странную «шишку» в муле.

Героиня истории сфотографировала переростка и выложила в социальные сети. Фотографию быстро расширили по всему Интернету. Пользователи сети отметили, что головастик относится к лягушке-быку. Длина существа, как оказалось, может достигать 15 сантиметров. В нашем же случае создание значительно превзошло эту цифру, следовательно, девушка могла выловить самого большого головастика в природе.

Ученые определили, что возраст головастика по имени Голиаф составляет три года. Скорее всего, в организме жабы произошли какие-то изменения, из-за которых существо не смогло вовремя превратиться. Примечательно, что Голиаф продолжает расти.

Если рост не остановится, то системы дыхания и кровоснабжения не выдержат, созданию грозит смерть. Сейчас ученые изучают способ жизни Голиафа и его рацион. Вероятнее всего, отклонения связаны с гормональным дисбалансом. Также ученым предстоит выяснить пол головастика.


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