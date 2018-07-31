В реконструируемой алматинской подземке нашли исторический барельеф

Барельеф с изображением Токтара Аубакирова обнаружили при ремонте подземного перехода на пересечении проспекта Достык и улицы Хаджимукана.

Барельеф, случайно обнаруженный при реконструкции подземного перехода, решили сохранить. Об этом сообщили в аппарате акима Медеуского района на официальный запрос inAlmaty.kz.

При ремонте подземного перехода на пересечении проспекта Достык и улицы Хаджимукана строители обнаружили барельеф с изображением Токтара Аубакирова. Местные жители вспоминают, что в 90-х годах его закрыли строительными конструкциями. Алматинцы надеются, что объект искусства не станут убирать.

«На сегодняшний день аппаратом акима проводятся работы по капитальному ремонту подземного перехода, расположенного на пересечении проспекта Достык южнее улицы Хаджи Мукана. В проекте предусмотрены работы по установке камер видеонаблюдения, наружного освещения и фоновой музыки», - сообщили в акимате в ответе на официальный запрос.

Что касается барельефа, то его решили оставить.

«Согласно утвержденному проекту на указанном подземном переходе будет сохранен барельеф (панно) «Космонавт и солнце», воссозданный в 80-х годах», - рассказали в аппарате акима.

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