Норму об отчислениях в ЕНПФ с продажи квартир и машин прокомментировал эксперт

Вызывает вопросы эффективность аналитической проработки информационных эффектов от внедрения тех или иных норм.

Эксперт ИМЭП при Фонде Первого Президента Сергей Домнин прокомментировал недавний ажиотаж, возникший в соцсетях по поводу сообщения о введении 10-процентных отчислений с продажи квартир и машин в ЕНПФ, передает Zakon.kz.

«Активное тиражирование новости о том, что по новому законодательству о социальном обеспечении в пенсионный фонд придется отчислять 10% от любых сделок граждан и вал негативных комментариев в адрес власти еще раз напомнили о двух системных проблемах. Первая – недостаток коммуникации между исполнительными органами – в данном случае Министерством труда и социальной защиты населения – СМИ, экспертным сообществом и населением, когда речь заходит о реформах», - считает эксперт.

Он полагает, что само по себе решение распространить обязательные пенсионные выплаты на фрилансеров вполне логично, и принять его следовало еще на этапе учреждения накопительной пенсионной системы. Но не факт, что тогда такое требование было бы исполнимым.

«Когда же решение все-таки было принято, в правительстве явно недооценили возможный эффект от опубликования информации о данной мере и не провели достаточного объема информационно-разъяснительной работы. Либо эта работа была проведена формально, - считает С.Домнин. - И Минтруда, которое сейчас стоит на переднем краю реформ, затрагивающих социально-экономическое положение населения РК, и правительству, в целом, необходимы хорошо работающие инструменты, которые позволят выявлять более и менее чувствительные новации, обеспечивать каждую подобную мини-реформу достаточной адвокацией».

По мнению эксперта, также вызывает вопросы эффективность аналитической проработки информационных эффектов от внедрения тех или иных норм, планирования и постановки задач государственным информационным ресурсам.

«По-видимому, уже забылась история с земельными митингами, когда своевременные и весьма корректные нормы не нашли понимания в обществе именно из-за плохой адвокации со стороны госорганов, - отметил он. - Вторая проблема – недостаточная требовательность к формулировкам норм законов на стадии обсуждения. В данном случае – формулировка нормы закона о социальном обеспечении, где точное определение предмета сделок, на которые распространялись обязательные пенсионные платежи, было заменено на расширенное, что и дало пространство для толкования».

Таким образом, возник вопрос: какой предмет договора ГПХ имеется в виду? Позднее в Министерстве труда и социальной защиты населения РК пояснили, что действие нормы распространяется только на доходы от трудовой деятельности граждан, то есть, когда они продают свои работы и услуги, но не в случае продажи товаров. В министерстве пообещали дать разъяснения о порядке исполнения нормы в соответствующем правительственном постановлении.

«Тревожно, что к достаточно расплывчатой формулировке нормы не возникло вопросов на стадии обсуждения. Однако радует, что СМИ и общество чутко реагируют на такие моменты и требуют у представителей власти разъяснений», - заключил эксперт.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!