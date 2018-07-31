Птицы против самолетов. Как пернатые угрожают безопасности полетов

В авиакомпании обратились в КГА с просьбой уделить особое внимание орнитологической проблеме.

В 2018 году было зарегистрировано 37 случаев столкновений самолетов "Эйр Астаны" с птицами. Из них только в аэропорту Алматы с начала года произошло восемь случаев, сообщает Zakon.kz.

В авиакомпании "Эйр Астана" сообщили, что один из случаев вызвал повреждение фюзеляжа воздушного судна 25 июля. Птица врезалась в самолет во время взлета. Экипаж принял решение прервать разгон на скорости 100 узлов.

В тот же день после посадки рейса КС 888 (Пекин - Алматы) в 9:11 (времени Астаны) произошло столкновение самолета со стаей птиц, но повреждений не было обнаружено.

В 2017 году из 72 случаев 10 окончились порчей воздушных судов и 19 задержкой вылета. Общая сумма, потраченная на ремонт в 2017 году, составила более 850 тысяч долларов.

"Стоит отметить, что алматинский аэропорт проводит систематическую работу по обеспечению безопасности полетов, но, несмотря на это, ситуацию с пернатыми в Алматы значительно ухудшают фермерские поля вокруг взлетно-посадочной полосы, засеянные злаковыми культурами. Они являются кормовой зоной для мелких птиц и насекомых, которые в свою очередь, привлекают хищных крупных птиц. Так, от порога 05R на удалении 400м от оси ВПП05R/23L и шириной 900 метров до Кульджинского тракта поле засеяно ячменём. Кроме того, засеяны площади от середины ВПП 05L/23R до дороги п. Кызыл ту на удалении от оси ВПП 800 метров", - сообщили в компании.

Как выяснилось, орнитологическая ситуация вокруг аэропортов регулируется как местными правилами, так и стандартами ИКАО. В частности, Приказом исполняющего обязанности Министра по инвестициям и развитию РК № 323 "Об утверждении Правил орнитологического обеспечения полетов гражданских ВС в РК" от 26 марта 2015 года, который запрещает размещать на расстоянии ближе 15 км от контрольной точки аэродрома места выброса пищевых отходов, строительство звероводческих ферм, скотобоен и других объектов, отличающихся привлечением и массовым скоплением птиц.

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