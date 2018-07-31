Обнародован результат очередного допинг-теста «Канело»
Результат теста взятого 13 июля не показал наличия в организме боксера запрещенных веществ.
Мексиканский боксер Сауль Альварес прошел очередной допинг-тест перед боем с казахстанцем Геннадием Головкиным, сообщает Zakon.kz.
Результат теста взятого 13 июля не показал наличия в организме боксера запрещенных веществ, об этом сообщил президент WBC Маурисио Сулейман.
@WBCBoxing has just received from @Vada_Testing report of July 13 test on @Canelo , Negative. #CaneloGGG2 @GoldenBoyBoxing @GGGBoxing— Mauricio Sulaiman (@wbcmoro) 31 июля 2018 г.
"WBC только что получил от VADA отчет о допинг-тесте «Канело» за 13 июля. Результат отрицательный", - написал Сулейман в твиттере.
Напомним, ранее Альварес дважды сдал положительные допинг-тесты, где обнаружили кленбутерол. Альварес был дисквалифицирован на шесть месяцев. Рематч с Головкиным запланированный на май был перенесен на 15 сентября 2018 года.