Обнародован результат очередного допинг-теста «Канело»

Мексиканский боксер Сауль Альварес прошел очередной допинг-тест перед боем с казахстанцем Геннадием Головкиным, сообщает Zakon.kz.

Результат теста взятого 13 июля не показал наличия в организме боксера запрещенных веществ, об этом сообщил президент WBC Маурисио Сулейман.

@WBCBoxing has just received from @Vada_Testing report of July 13 test on @Canelo , Negative. #CaneloGGG2 @GoldenBoyBoxing @GGGBoxing