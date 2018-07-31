Обнародован результат очередного допинг-теста «Канело»

Результат теста взятого 13 июля не показал наличия в организме боксера запрещенных веществ.

Мексиканский боксер Сауль Альварес прошел очередной допинг-тест перед боем с казахстанцем Геннадием Головкиным, сообщает Zakon.kz.

Результат теста взятого 13 июля не показал наличия в организме боксера запрещенных веществ, об этом сообщил президент WBC Маурисио Сулейман.

"WBC только что получил от VADA отчет о допинг-тесте «Канело» за 13 июля. Результат отрицательный", - написал Сулейман в твиттере.

Напомним, ранее Альварес дважды сдал положительные допинг-тесты, где обнаружили кленбутерол. Альварес был дисквалифицирован на шесть месяцев. Рематч с Головкиным запланированный на май был перенесен на 15 сентября 2018 года.