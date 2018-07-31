Из секс-бомбы в привидение: экс-модель так распустилась, что ходит по городу в простыне

На снимках крупная женщина запечатлена около магазина: вместо одежды на ней только розовая простыня, а в руках — сумка и коробка с шампанским.

Больше 10 лет назад сексапильная манекенщица Кейт Фишер свела на нет выходы в свет, и лишь недавно стало известно, что произошло в ее жизни за это время. Она набрала вес, сменила имя и теперь выходит на улицу в очень странных нарядах.

На днях в западных СМИ появились фото 44-летней Ципоры Малки, которую в начале нулевых светское общество знало как модель Кейт Фишер. На снимках крупная женщина запечатлена около магазина: вместо одежды на ней только розовая простыня, а в руках — сумка и коробка с шампанским. Фотографии знаменитости шокировали интернет-пользователей — на них она мало похожа на сексапильную манекенщицу и тусовщицу, которой была чуть более 10 лет назад.

Долгое время Кейт Фишер вела отшельнический образ жизни, и лишь недавно журналисты выяснили, что она переехала в Австралию, сменила имя, набрала вес и увлеклась ортодоксальным иудаизмом. Известно, что сейчас Ципора Малка все так же старается не выходить на улицу. Иногда за день она покидает дом, только чтобы проверить почту, и делает это в одной простыне. Похоже, теперь постельное белье заменило экс-манекенщице большую часть гардероба.

Сама Малка не слишком переживает из-за своего положения. Однажды она написала в социальных сетях, что довольна своим внешним видом и образом жизни. К слову, фото, сделанные папарацци, Ципора не оставила без внимания.

Буквально через несколько часов после их публикации в Твиттере знаменитости появилась запись: «Они поймали меня! Возрастная женщина с лишним весом. Отвратительно». К слову, многим пользователям Сети кажется, что экс-модель лукавит, когда говорит о том, что не скучает по известности. Ее странное поведение в интернете связывают с желанием привлечь максимум внимания.

Источник: © Woman.ru

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