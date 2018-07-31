Смерть не служит уроком. Люди продолжают стирать ковры на БАКе

Такое поведение людей попадает под статью Кодекса об административных правонарушениях.

Несмотря на произошедший недавно трагический случай, жители Алматы и области продолжают стирать ковровые изделия на БАКе, передает Zakon.kz.

Фотографии выкладывают в соцести очевидцы.

"Вчера только все СМИ писали о гибели женщины, Люди,когда вы станете умнее и начнёте ценить свою жизнь?! Люди тонут в этом БАКе, а вас это никак не учит!!! Лучше мы сэкономим деньги, но постираем ковры сами в этом БАКе,с кучей всякой заразы в воде...так ещё и детей целую кучу потащим...Люди,берегите себя и своих близких!!!", - сказано в описании к одному из таких фото.

Между тем, в ДВД Алматы сообщили, что такое поведение людей попадает под статью 505 Кодекса об административных правонарушениях - "Нарушение правил благоустройства территорий городов и населенных пунктов". И в случае выявления подобного факта участковый полицейский вправе составить протокол и привлечь нарушителей благоустройства к ответственности.

Всего же, согласно статистике, с начала года по вышеуказанной статье адмкодекса алматинскими полицейскими оставлено 18 318 протоколов - это и оставление мусора в неположенном месте, и бросание окурков не в урны и прочие нарушения.

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23 июля молодая женщина упала воду в районе Большого алматинского канала близ города Иссык. Асия Мусаева поехала с супругом на БАК стирать ковры. Тело женщины нашли 27 июля в Алматы - в 30 км от места происшествия.

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