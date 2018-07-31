Самат Смаков может лишиться должности в «Актобе»

Бывший генеральный директор футбольного клуба «Актобе» Дмитрий Васильев хочет через суд вернуться в директорское кресло и взыскать с государства деньги. В самом клубе, похоже, его предстоящему возвращению не рады.

В чем обвинили Васильева

Факт подачи иска корреспонденту Sputnik подтвердила адвокат Дмитрия Васильева Светланы Кротько. Экс-директора футбольного клуба «Актобе» Васильева и начальника управления физкультуры и спорта области Искендирбека Маханова второй городской суд Актобе отправил за решетку в мае прошлого года. Чиновника осудили за превышение полномочий и растрату финансов футбольного клуба «Актобе», а также за пособничество в присвоении и растрате имущества клуба.

Дмитрий Васильев получил срок за незаконную выплату денежных премий футболистам и за то, что начислил себе зарплату в 44 миллиона тенге. Как было сказано в приговоре, на это в 2016 году из бюджета Актюбинской области было потрачено 248 миллионов 840 тысяч тенге. Также был выявлен факт незаконного премирования тренеров и футболистов «Актобе» за выход в шестерку сильнейших команд до окончания первого этапа чемпионата Казахстана по футболу — на 69 миллионов тенге. Из этих денег 15 миллионов тенге получил лично Васильев. Размер своей «премии», как было сказано в приговоре, Васильев определял единолично.

Маханова приговорили к семи, а Васильева — к восьми годам колонии с конфискацией имущества. Также суд запретил им пожизненно занимать руководящие должности.

Через время семилетнее лишение свободы Васильеву апелляционная коллегия Актюбинского облсуда заменила на столько же лет ограничения свободы. Облсуд оправдал Васильева по обвинению в том, что он незаконно выплатил премии игрокам клуба на 240 миллионов 840 тысяч тенге.

Его подельнику — бывшему руководителю управления спорта Актюбинской области Искендирбеку Маханову — коллегия сократила срок до трех лет лишения свободы.

Но в феврале этого года Верховный суд Казахстана полностью оправдал экс-директора футбольного клуба «Актобе» Дмитрия Васильева. «За отсутствием состава преступления»- такова была формулировка судей Верховного суда. Судьи долго совещались и решили: «Дмитрия Васильева по предъявленному обвинению оправдать, приговор Актюбинского городского суда и постановление Актюбинского областного суда и дело в отношении Дмитрия Васильева прекратить».

Как отметил Верховный суд, Дмитрий Васильев имеет право на реабилитацию и возмещение ему морального вреда, причиненного незаконным осуждением. Маханова Верховный суд не оправдал, не найдя доказательств его невиновности.

Письмо Шпекбаеву

Дмитрий Васильев решил потребовать сатисфакции. Он подал в уголовный суд Актобе заявление о возмещении ему вреда, причиненного незаконным осуждением, и восстановлении его в должности директора футбольного клуба «Актобе».

Факт подачи заявления в суд подтвердила адвокат Васильева Светлана Кротько.

При этом, как подчеркнула адвокат, иска о возмещении морального вреда к государству Васильев пока не предъявлял. Адвокат не исключила, что скоро будет подан и такой иск. Во сколько оценит ее клиент свою пострадавшую деловую репутацию и моральный вред за незаконное осуждение, адвокат не сказала.

Однако, похоже, что Васильева в футбольном клубе «Актобе» не ждут. Сейчас его место занимает Самат Смаков, экс-футболист «Актобе». На него большие надежды возлагает глава Актюбинской области Бердибек Сапарбаев. Он не раз публично заявлял об этом. Дмитрий Васильев не разделяет оптимизма акима области. Он уверен: место директора клуба по закону — его.

Васильев недавно направил свое обращение на имя председателя Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции Алика Шпекбаева. Васильев указал, что по правилам Казахстанской Федерации футбола «первый руководитель клуба должен иметь стаж работы на административной должности в спортивной организации не менее трех лет», чего у Смакова нет. А значит, свой пост, по мнению Дмитрия Васильева, он занял незаконно.

В управлении финансов Актюбинской области, которое от имени государства является главным акционером клуба, не считают претензии Васильева обоснованными. Руководитель управления Гулькасима Суентаева, комментируя обращение Дмитрия Васильева, отметила, что они приняли на работу «не человека из торгового центра, банка или продавца». Самат Смаков, по ее словам, — человек, который знает футбол от начала до конца.