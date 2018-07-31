Роналду начал разорять итальянских болельщиков

Цены на первый ряд центральных трибун увеличились со 100 до 150 евро.

Итальянский клуб «Кьево» поднял цены на билеты на домашнюю игру против «Ювентуса» на 50 процентов после перехода в туринскую команду нападающего Криштиану Роналду. Об этом сообщает Lenta.ru.

По информации издания, цены на первый ряд центральных трибун увеличились со 100 до 150 евро. Билеты на верхний ярус трибун стадиона «Маркантонио Бентегоди» стали стоить 60 евро вместо 40 евро, а стоимость билетов на угловые сектора увеличилась с 30 до 50 евро.

10 июля мадридский «Реал» объявил о переходе Роналду в «Ювентус». В Италии нападающий будет получать 30 миллионов евро в год. За переход форварда итальянский клуб заплатил 100 миллионов евро и понес 12 миллионов дополнительных расходов.

В первом туре нового сезона Серии А «Ювентус» на выезде сыграет с «Кьево». Встреча состоится 19 августа. Ожидается, что в ней сыграет Роналду.