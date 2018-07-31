Назначен директор департамента политической работы "Нұр Отан"

Им стал Альжанов Данияр

Выпускник программы "Болашак" Данияр Альжанов назначен на должность директора Департамента политической работы партии "Нұр Отан", передает Zakon.kz.

​Альжанов Данияр Бейсенгалиевич родился 31 марта 1985 года в Караганде.

В 2007 году окончил Карагандинской государственный университет имени Е.А. Букетова по специальности "история, основы права и экономики".

Стипендиант программы "Болашак". В 2016 году закончил магистратуру Университета Лестера (Великобритания) по специальности "Управление человеческими ресурсами и обучение персонала".

​Свою трудовую деятельность начал в 2007 году в качестве методиста-аналитика в отделе образования города Караганды. С 2008 года работал в Комитете по делам молодежи Карагандинского государственного университета имени Е.А.Букетова.

​С 2010 года работал на разныx позицияx в социально-культурной сфере акиматов Осакаровского района, городов Шахтинска и Караганды, в управлении внутренней политики Карагандинской области.

​С 2012 года работает в системе Министерства информации и коммуникаций РК: эксперт управления печатных СМИ Комитета информации и архивов Министерства культуры и информации Республики Казахстан.

С 2014 года - главный эксперт управления печатных СМИ и информационной работы на интернет-ресурсах Комитета связи, информатизации и информации Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан.

С июля 2016 года - руководитель управления Комитета информации Министерства информации и коммуникаций Республики Казахстан.

С сентября 2017 года - заместитель председателя правления АО "Казконтент".

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