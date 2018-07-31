Назначен директор департамента политической работы "Нұр Отан"
Им стал Альжанов Данияр
Выпускник программы "Болашак" Данияр Альжанов назначен на должность директора Департамента политической работы партии "Нұр Отан", передает Zakon.kz.
Альжанов Данияр Бейсенгалиевич родился 31 марта 1985 года в Караганде.
В 2007 году окончил Карагандинской государственный университет имени Е.А. Букетова по специальности "история, основы права и экономики".
Стипендиант программы "Болашак". В 2016 году закончил магистратуру Университета Лестера (Великобритания) по специальности "Управление человеческими ресурсами и обучение персонала".
Свою трудовую деятельность начал в 2007 году в качестве методиста-аналитика в отделе образования города Караганды. С 2008 года работал в Комитете по делам молодежи Карагандинского государственного университета имени Е.А.Букетова.
С 2010 года работал на разныx позицияx в социально-культурной сфере акиматов Осакаровского района, городов Шахтинска и Караганды, в управлении внутренней политики Карагандинской области.
С 2012 года работает в системе Министерства информации и коммуникаций РК: эксперт управления печатных СМИ Комитета информации и архивов Министерства культуры и информации Республики Казахстан.
С 2014 года - главный эксперт управления печатных СМИ и информационной работы на интернет-ресурсах Комитета связи, информатизации и информации Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан.
С июля 2016 года - руководитель управления Комитета информации Министерства информации и коммуникаций Республики Казахстан.
С сентября 2017 года - заместитель председателя правления АО "Казконтент".
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