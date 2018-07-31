Недобросовестных строителей дорог наказали в Астане

В этом году в столице планируется строительство 22 новых улиц протяженностью 20,8 км и ремонт 91 улицы общей протяженностью 61,15 км.

Городскими властями были расторгнуты договоры с компаниями, не выполнившими обязательства по строительству дорог в Астане, передает официальный сайт столичного акимата.

Напомним, в мае Асет Исекешев провел ряд выездных проверок строящихся автомобильных дорог, в ходе которых уполномоченным органам дано поручение расторгать договоры с подрядчиками в случае невыполнения обязательств.

Так, в специализированный межрайонный экономический суд было подано пять исковых заявлений о признании недобросовестными участниками государственных закупок и на расторжение договора по строительству улиц. Из них по трем организациям принято решение о расторжении договора:

- ТОО "DM Infrastructure" – проведение подрядных работ по строительству улицы А. Жангельдина на участке от улиц Кумисбекова до улицы Ш. Бейсековой;

- ТОО "SCC Company" – строительство улиц в границах участка Е10, Е30 Е15 и Е25;

- ТОО "Техстройсервис" – осуществление подрядных работ строительства ул. Туркестан от улицы № 23 до улицы № 30 (на участке от улицы Керей-Жанибек хандар до ул. № 27).

Перед подрядными организациями стояла задача построить автодорожные объекты, которые являются магистральными улицами, образуя прочный транспортный каркас. Они, в свою очередь, призваны обеспечить инженерными сетями и подъездом не только к объектам социального значения, но и сыграть значительную роль в снятии транспортной загруженности.

В этом году в столице планируется строительство 22 новых улиц протяженностью 20,8 км и ремонт 91 улицы общей протяженностью 61,15 км.

Отметим, что в настоящее время уполномоченными органами продолжаются работы по проверке и выявлению организаций, недобросовестно выполняющих свои обязательства по строительству автодорожных объектов. В случае подтверждения факта невыполнения обязанностей по договору, такие компании будут внесены в реестр недобросовестных поставщиков.

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