Предприниматели Туркестанской области и Астаны обменялись опытом

Был подписан меморандум между акиматами Астаны и Туркестанской области о взаимосотрудничестве по развитию регионов.

В Туркестане прошла деловая встреча "Межрегиональное содружество города Астаны и Туркестанской области", сообщает пресс-служба акима области.

Цель этой встречи, которая организована в рамках "Дней Астаны в регионах Казахстана" в связи с 20-летием столицы – обмен опытом между бизнес-сообществом Туркестанской области и столичными институтами развития.

Одной из основных задач встречи так же является ознакомление местных предпринимателей с инвестиционными возможностями, туристическим потенциалом, программами поддержки малого и среднего бизнеса города Астаны. Астанинскую делегацию возглавил исполняющий обязанности руководителя столичного управления инвестиции и развития предпринимательства Е. Бекмырзаев.

В ходе встречи заместитель акима Туркестанской области Е. Тасжуреков отметил важность этого бизнес-форума для нашего региона, особенно для города Туркестана, который получил новый статус. Он так же выразил готовность местных предпринимателей работать в тесной связи со столичными коллегами.

Е. Бекмырзаев поблагодарил акимат области за проведение форума, рассказал о достижениях Астаны за 20 лет и пожелал хорошо провести дни Астаны в Туркестанской области, которые проходят сейчас.

В завершение форума подписан меморандум между акиматами Астаны и Туркестанской области о взаимосотрудничестве по развитию регионов.

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