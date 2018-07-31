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Тело пропавшего три недели назад жителя Талгара нашли в горах

Пропавший без вести Максим Кулатаев ушел из дома 6 июля и бесследно исчез.

Фото : из личного архива31 июля 2018, 12:32

Обнаружено тело Максима Амангельдиновича Кулатаева 1978 года рождения, который ушел из дома в Талгаре 6 июля и бесследно исчез, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Алматинской области.

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«30 июля 2018 года был обнаружен труп Максима Амангельдиновича Кулатаева 1978 года рождения, который был опознан родственниками. Он был обнаружен в горах, в ущелье выше платины, в юго-восточном направления от речки Талгар. Внешних признаков насильственной смерти не обнаружено. О причине смерти мужчины можно будет говорит после проведения соответствующей экспертизы», – сообщил руководитель пресс-службы ДВД Алматинской области Сергей Незнаев.


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