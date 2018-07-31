Две женщины погибли при пожаре в Алматинской области

По предварительной версии они погибли от отравления угарным газом.

Две женщины 1955 и 1966 годов рождения погибли при пожаре в Алматинской области, сообщает Zakon.kz.

Сообщение о пожаре в селе Байтерек, Енбекшиказахского района, поступило 31 июля 2018 года в 6:28.

"На место незамедлительно выехал дежурный караул из 4 человек, расстояние до места пожара составила 25 км., пожарные прибыли на место за 22 минуты. На момент прибытия пожарных, огнем был охвачен весь дом с обрушением кровли, что способствовало позднее сообщение о возгорании и расстояние до места пожара. В ходе тушения пожара в доме были обнаружены тела двух женщин 1955 и 1966 годов рождения, которые по предварительной причине погибли во время сна от отравления угарным газом", - сообщили в ДЧС Алматинской области.

Пожар локализован в 7:40 и ликвидирован в 8:16. Площадь возгорания составила 56 кв.м.

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