Kinopark Theatres утроит количество кинозалов в Казахстане к 2021 году

На сегодняшний день в составе сети 8 кинотеатров и 58 залов, работающих в 4 крупнейших городах - Астане, Алматы, Шымкенте и Актобе

Крупнейшая сеть кинотеатров Kinopark Theatres продолжает развиваться и серьезно намерена не уступать лидирующие позиции на рынке кинопоказа в Казахстане.

На сегодняшний день в составе сети 8 кинотеатров и 58 залов, работающих в 4 крупнейших городах - Астане, Алматы, Шымкенте и Актобе. Но уже до конца 2020 года планируется увеличить количество залов до 142. А следующим этапом развития сети будет слияние Kinopark Theatres и Kinoplexx. Это добавит еще 17 залов к 2021 году.



Уже подписаны Предварительные договоры аренды с 3 проектами - в ТРЦ "Hyperhouse" в Шымкенте (5 залов), ТРЦ "Nauryz Park" (4 зала) и ТРЦ " Green Mall" (5 залов) со сроком реализации до середины 2019 года. Кроме этого ведутся проектные работы по строительству IMAX зала в Актобе и расширению кинотеатра в Шымкенте до 11 залов, в том числе с IMAX залом. Таким образом позиции Kinopark укрепятся в столице, где также обсуждаются еще 2 кинотеатра, с запуском которых добавятся 22 зала; в Шымкенте, который недавно получил статус города республиканского значения; а также наша сеть расширит свое присутствие в других городах Казахстана - Кызыл-Орде, Талдыкоргане (9 залов), Оскемене, Семипалатинске (8 залов).



Не секрет, что движущей силой кроме всего прочего является запланированный в конце 2020 года старт второй части фильма "Аватар", которому прогнозируют еще больший успех в прокате по сравнению с первой частью. И наша сеть, утроив количество кинозалов к этому времени, рассчитывает собрать неплохую кассу.



Kinopark продолжает оставаться "законодателем мод" в маркетинговых активностях кинотеатрального рынка. Так СуперВтоник уже стал узнаваемым и любимым брендом не только в наших кинотеатрах. У операторов других сетей и независимых кинотеатров прослеживается прямая отсылка к концепции СуперВторника. Но не смотря на это, мы положительно оцениваем данную ситуацию, поскольку это помогает формировать общий рынок и привычку людей ходить в кинотеатры чаще, не только в выходные дни.

Также Kinopark продолжает лидировать в технологиях, используемых в работе кинотеатров. В кинотеатрах Kinopark Theatres действует собственная система он-лайн бронирования и покупки билетов, а совсем недавно была протестирована и уже реализуется программа по проверки билетов с помощью QR-кода - теперь зрителям не нужно будет распечатывать билеты, купленные через интернет, на кассе кинотеатра. Контролерам будет достаточно просканировать специальный код на экране вашего мобильного телефона. IMAX, Dolby Atmos, а теперь и лазерные проекторы позволяют сети оставаться наиболее технологичной по сравнению с другими участниками рынка.

Директор по развитию сети кинотеатров Kinopark Theatres Налаева Жанна.

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