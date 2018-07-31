«Астана Опера» закрывает пятый театральный сезон

Шестой театральный сезон будет открыт в конце сентября текущего года.

Масштабные проекты пятого юбилейного сезона театра «Астана Опера» были посвящены 20-летию Астаны. Репертуар пополнили мировые шедевры оперного и балетного искусства. Все это – результат огромных усилий творческого коллектива крупнейшего театра страны под эгидой Министерства культуры и спорта РК, полномасштабно реализующего Концепцию культурной политики, утвержденную Президентом Казахстана Н.А. Назарбаевым.

Что было?

В этом сезоне театр «Астана Опера» выпустил 6 грандиозных премьер, в их числе – опера «Кармен» Жоржа Бизе, балет «Корсар» Адольфа Адана, опера «Турандот» Джакомо Пуччини, новая музыкально-сценическая редакция оперы «Биржан – Сара» Мукана Тулебаева, Торжественная ода Shine Astana Карла Дженкинса и Вечер современной хореографии с одноактными балетами Раймондо Ребека и Ксении Зверевой.

Важно отметить, что опера Ж. Бизе «Кармен» вызвала большой резонанс в обществе: билеты на премьеру раскупили с рекордной скоростью, и по многочисленным просьбам зрителей театр открывал дополнительный день продажи. На сегодняшний день этот спектакль является одним из самых кассовых в репертуаре «Астана Опера».

Пожалуй, самым запоминающимся крупномасштабным проектом стала премьера Торжественной оды Shine Astana, которая была исполнена под руководством всемирно известного дирижера Алана Бурибаева. Музыка британского композитора Карла Дженкинса привела в восторг жителей и гостей столицы. Уникальность концерта заключалась в том, что в нем приняли участие более тысячи музыкантов – сводных симфонических оркестров и хоров из всех регионов Казахстана, а также из Италии, Австрии, Германии, Голландии, Греции, Хорватии, России, Беларуси, Таджикистана и Узбекистана; солировали прославленный казахстанский тенор Медет Чотабаев, мировая звезда – сопрано Энджел Блу (США), ведущие солисты «Астана Опера» – Заслуженная артистка Казахстана, лауреат Государственной премии Майра Мухамедкызы, Заслуженный деятель Казахстана Талгат Мусабаев и лауреат международных конкурсов Меир Байнеш.

Кроме того, столичный коллектив продолжил в этом году реализацию проектов под открытым небом. Так, жемчужину казахского театрально-музыкального искусства – оперу «Биржан – Сара» М. Тулебаева представили под открытым небом в Боровом, на исторической поляне Абылай хана. Президент РК Нурсултан Назарбаев посетил спектакль с участием именитых оперных артистов «Астана Опера».

Ярким завершением сезона стали гастроли солистов балета знаменитой Парижской национальной оперы. Четыре вечера Gala de Paris стали для жителей и гостей столицы праздником высокого искусства. В обширную программу Гала-концерта вошли шедевры мировой хореографии. Симфонический оркестр «Астана Опера» выступил под руководством маэстро Владимира Ланде (Россия – США).

Статистика

За этот период театр посетили 126 217 зрителей.

Гастроли

География гастролей театра «Астана Опера» расширяется с каждым годом. Так, в пятом сезоне балетная труппа выступила в знаменитом итальянском театре «Карло Феличе»: 23 ноября 2017 года звучали долгие горячие овации мастерству артистов «Астана Опера», представившим генуэзскому зрителю балет «Собор Парижской Богоматери» Р. Пети на музыку М. Жарра.

Закономерно, что проект «Современная казахстанская культура в глобальном мире», призванный знакомить с нашими лучшими достижениями, стал составной частью программы «Рухани жаңғыру», презентованной в штаб-квартире ЮНЕСКО министром Арыстанбеком Мухамедиулы. Работа по популяризации национального культурного наследия активно ведется театром «Астана Опера».

В конце декабря в Венгрии собрали аншлаги концертные программы, представленные труппой «Астана Опера» в столице – Будапеште и городе Пече.

Кроме того, театр «Астана Опера» выступал с оперными и балетными спектаклями в городах Казахстана. В Казахском государственном академическом театре оперы и балета имени Абая столичная труппа представила шедевр казахского музыкального искусства – оперу «Абай» А. Жубанова и Л. Хамиди, а также балеты выдающихся хореографов XX века – «Манон» Кеннета Макмиллана и «Собор Парижской Богоматери» Ролана Пети.

В мае 2018 года ведущие солисты оперной труппы и хор «Астана Опера» дали гастроли в Караганде: во Дворце культуры горняков совместно с Симфоническим оркестром концертного объединения им. К. Байжанова под управлением маэстро П. Грибанова музыканты исполнили оперный шедевр – «Богему» Дж. Пуччини.

Благотворительность

«Астана Опера» с момента открытия регулярно проводит благотворительные концерты. В пятом сезоне коллектив провел новогодние благотворительные утренники, их посетили 110 ребят. Кроме того, был проведен благотворительный концерт «Музыкальное разноголосье» в Камерном зале театра «Астана Опера», который посетили 300 детей.

Также прошел уникальный благотворительный концерт «Музыка в темноте», который был организован с целью привлечения внимания к проблемам молодёжи с ограниченными возможностями. На концерты в Камерном зале часто приглашаются ветераны и инвалиды.

«Астана Опера» детям

Творческий коллектив уделяет огромное внимание эстетическому воспитанию подрастающего поколения. К примеру, в пятом сезоне запущен новый уникальный по содержанию проект – «Театральный урок». Он состоит из лекции о вечернем представлении, экскурсии по закулисной части «Астана Опера» и посещения оперного спектакля на сцене Большого зала «Астана Опера».

В Камерном зале состоялось несколько премьер: спектакль для детей «Самұрық келген таң» на музыку Тлеугазы Бейсембека и концертная программа «Путешествие Пера Гюнта» на музыку Эдварда Грига.

Детская театральная студия «Астана Опера» в этом году отметила свое пятилетие. Зрители могут видеть воспитанников хоровой студии в операх «Кыз Жибек» Е. Брусиловского, «Биржан – Сара» М. Тулебаева, «Богема» и «Тоска» Дж. Пуччини, «Кармен» Ж. Бизе. Воспитанники балетной студии выходили на сцену вместе с артистами легендарного миланского театра Ла Скала в спектакле «Дон Кихот» Л. Минкуса, а также в рамках гастролей Мариинского театра выступили в опере «Золото Рейна» Рихарда Вагнера и других.

Победы

Достойно представляли «Астана Опера» и Казахстан на международной арене солисты театра.

Известный казахстанский артист балета, ведущий солист «Астана Опера», обладатель Гран-при многих престижных международных конкурсов Бахтияр Адамжан в этом году стал лауреатом авторитетной международной балетной премии Dance Open (Санкт-Петербург, Россия) в номинации «Мистер Виртуозность».

Солист балета «Астана Опера» Серик Накыспеков стал обладателем специального приза Георгия Зорича «Танцовщику за чистоту техники и артистичность исполнения» конкурса «Арабеск-2018» (Пермь, Россия).

Яркая певица-сопрано, солистка театра «Астана Опера», кавалер ордена «Құрмет», лауреат многих международных конкурсов Айзада Капонова одержала блестящую победу, завоевав 1 место в XV Международном конкурсе Дж. Россини в Пезаро (Италия).

Награды

Труд артистов высоко ценят и отмечают наградами. В канун Дня Независимости ведущий солист балета «Астана Опера» Бахтияр Адамжан и солистка оперной труппы Мария Мудряк стали лауреатами Государственной молодежной премии «Дарын» Правительства Республики Казахстан 2017. Бахтияр Адамжан – в номинации «Театр и кино», Мария Мудряк – в номинации «Классическая музыка».

Список ярких наград вокалистов Сундета Байгожина и Айзады Капоновой пополнился орденом Құрмет за заслуги в развитии науки и культуры.

Государственную стипендию Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы в области культуры в январе получил ведущий солист театра «Астана Опера» Медет Чотабаев. А в марте Медет Чотабаев стал Кавалером Ордена Звезды Италии за укрепление культурных связей между Италией и Казахстаном. Это высшая итальянская награда для иностранцев, ей больше полувека, и певец стал первым казахстанцем, удостоенным степени Командора.

Национальную театральную премию «Сахнагер» получили ведущие солисты: в номинации «Лучший оперный солист» – Сундет Байгожин, в номинации «Лучшая артистка балета» – Мадина Басбаева.

Огромный вклад в развитие казахстанского искусства внесли выдающийся дирижер Зубин Мета и всемирно известный сценограф Эцио Фриджерио. Их заслуги неоценимы, и сотрудничать с личностями такого масштаба было большой честью для молодого театра.

14 марта в Лос-Анджелесе (США) состоялось вручение Государственной награды Республики Казахстан – ордена «Достық» II степени самому прославленному музыканту планеты Зубину Мете. А 23 мая министр культуры и спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы наградил в «Астана Опера» орденом «Достық» II степени за значительный вклад в культурное развитие страны, укрепление дружбы и сотрудничества между народами одного из самых выдающихся сценографов наших дней – Эцио Фриджерио.

Сотрудничество

Театр «Астана Опера» ведет активное сотрудничество с творческими коллективами по всему миру. Одним из важных событий сезона стало подписание Меморандума о сотрудничестве с Академией театра Ла Скала.

В пятом сезоне на сцене «Астана Опера» работали такие известные артисты, режиссеры, хореографы, как Давиде Ливермор, Раймондо Ребек, Ксения Зверева, Камен Чанев, Энджел Блу, Сэ Ын Пак и многие другие.

Главный дирижер Большого театра Беларуси, Заслуженный артист Украины Виктор Плоскина встал за пульт Симфонического оркестра «Астана Опера» в спектакле Дж. Верди «Травиата». Всемирно известный французский аккордеонист и композитор Ришар Гальяно впервые дал концерт «Праздник музыки» в Камерном зале «Астана Опера».

Блистательный казахстанский артист, обладатель многих Гран-при международных конкурсов, ведущий солист «Астана Опера» Бахтияр Адамжан выступил в Государственном Кремлевском Дворце (Россия, Москва), где в рамках проекта «АВТОГРАФЫ и ИМИДЖИ» был представлен гала-концерт мировых звезд балета «Рудольф Нуреев. Из прошлого в будущее», приуроченный к 80-летию легендарного танцовщика и балетмейстера.

В «Астана Опера» регулярно проводятся мастер-классы для артистов. Самыми запоминающимися стали занятия для балетной труппы по уникальной методике востребованного во всем мире французского педагога-балетмейстера Янника Бокуина и всемирно известного артиста балета, педагога и хореографа Ирека Мухамедова.

Что предстоит?

В период межсезонья творческий коллектив «Астана Опера» предложит жителям и гостям столицы насыщенную программу Камерного зала. Шестой театральный сезон будет открыт в конце сентября текущего года. Он обещает быть ярким и запоминающимся. Публику ждут премьеры шедевров национальной и мировой оперной и балетной классики. Самая ожидаемая премьера шестого сезона – комическая опера «Севильский цирюльник» Джоаккино Россини, которую отличает живость, музыкальный юмор, явившиеся причиной исполнения этого прекрасного произведения по всему миру.

Репертуар театра пополнит и национальный балет «Козы-Корпеш – Баян-сулу» Т. Кажгалиева. Музыкальный материал составил неоконченный балет композитора «Степная легенда» и гармонично объединенные с ним отрывки других произведений Тлеса Кажгалиева. В основу сюжета положена старинная легенда о трагической любви юных сердец. По словам выдающегося дирижера В.А. Гергиева, это произведение заслуживает того, чтобы быть одной из визитных карточек современной казахской музыки и хореографического искусства.

Публику также ждет премьера оперы П.И. Чайковского «Евгений Онегин», которая давно признана шедевром мирового музыкального искусства.

Сегодня афиша театра «Астана Опера» представлена классическими и национальными операми и балетами, концертами симфонической и камерной музыки. Двери столичной оперы открыты для каждого. Спектакли и концерты неизменно дарят публике яркие эмоции и хорошее настроение, вводят в волшебный мир высокого искусства.

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