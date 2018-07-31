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На 30 процентов выросли цены на жилье в Туркестане

В скором времени на территории Туркестана начнутся грандиозные строительные работы.

Фото : primeminister.kz31 июля 2018, 13:24

Квадратные метры в Туркестане становятся все желаннее. Как отмечают риэлторы, квартиры и земля в новом областном центре подорожали на 20-30%, передает otyrar.kz.

"К примеру, на сегодняшний день в самом Шымкенте цены за квадратный метр составляют порядка 100-200 тысяч тенге. Это частные, благоустроенные дома. Что касается квартир, их стоимость составляет 150-200 тысяч тенге за квадратный метр. Первичное жилье дороже. Чаще всего берут вторичное жилье. Первичное жилье могут позволить себе порядка 10%. Если смотреть цены в Туркестане, там жилье было в два раза дешевле, чем в Шымкенте. Теперь в новом административном центре цены на квартиры и земельные участки подорожали на 20-30%, можно сказать, что почти догоняют шымкентские цены", - отметил директор центра продаж недвижимости Нурлан Досымбеков.

На страницах порталов по продаже и аренде недвижимости стоимость однокомнатной квартиры в Туркестане без ремонта от 4 млн тенге, двухкомнатные в хорошем состоянии — 8 млн тенге, трехкомнатные с ремонтом — 9-12 млн и выше. 10 соток земли продают от 2,5-3 млн тенге.

Известно, что в скором времени на территории Туркестана начнутся грандиозные строительные работы. Объявлен конкурс на создание проекта современного Туркестана.

Власти говорят, что строения будут выдержаны в восточном стиле и новые здания будут не выше 5 этажей. Чиновники заявляют, что главный памятник истории мавзолей Ходжа Ахмеда Ясави должен быть виден со всех концов нового областного центра.


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