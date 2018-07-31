Аскольд Запашный экстренно доставлен в больницу

По предварительным данным, известный дрессировщик госпитализирован с приступом панкреатита.

Заслуженный артист России, дрессировщик Аскольд Запашный госпитализирован в одну из столичных больниц, передает «Рен ТВ».

По данным телеканала, у Запашного проблемы с внутренними органами, какими именно — не уточняется.

В свою очередь, Telegram-канал «112» сообщает, что Запашный госпитализирован с приступом панкреатита.

Сейчас Аскольду Запашному предстоит пройти ряд обследований.

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