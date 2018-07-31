Два актюбинских прокурора попались на взятке в $100 тысяч

Подозреваемых уволили из прокуратуры.

Двух хромтауских прокуроров "вели" с марта этого года. Именно тогда к правоохранителям обратился местный предприниматель, у которого возникли проблемы с законом, передает Sputnik.

Прокуроры, по версии следствия, за "помощь" бизнесмену запросили "за услуги" 100 тысяч долларов.

Предприниматель согласился на условие, а после этого обратился с заявлением в прокуратуру о том, что у него просят взятку. С этого момента все разговоры между предпринимателем и прокурорами записывались. После передачи денег их и задержали. Но сейчас они не под стражей. Следователи ждут результатов фоноскопической экспертизы.

Подозреваемых в мздоимстве сотрудников уже уволили из прокуратуры.

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