Стирка ковров в БАКе: алматинцы экономят на химчистке

Для стирающих ковров в БАКе хозяев грозит наказание в размере 16 849 тенге.

В Алматинской области проходят усиленные профилактические мероприятия по безопасности на воде. Несмотря на предупреждения спасателей и плачевные последствия, в самый разгар сезона стирки ковров местные жители активно скапливаются у БАКа, сообщает корреспондент BNews.kz.

Спасатели ситуацию с БАКом называют тревожной. Накал в основном идет в летний период, когда в жару люди хотят не только бесплатно искупаться, но и постирать ковры. Сотрудники ДЧС проводят здесь рейды, поясняют жителям и приезжим опасность канала, даже разгоняют нарушителей, но те снова возвращаются на места.

"Жалоб на БАК много, он возрастает в летний период. Люди приходят сюда купаться. А с коврами – отдельный разговор. Трагический случай с беременной женщиной – не единичный. Когда опросили мужа погибшей, почему он решил стираться в канале, он ответил, что не было денег сдать ковры в химчистку. Мы же продолжаем объяснять населению – этого делать нельзя. БАК опасен, прежде всего большим потоком воды, сильным течением. По краям канала бетон, склон крутой и скользкий, он глубокий. Если поскользнуться, то укатишься сразу вниз, тем более если не уметь плавать, то туда трудно выбраться. Мы усилили профилактическую работу. Наши сотрудники выезжают на место, уже знаем, какие точки популярны для скопления людей. Штрафовать не имеем права, но разгоняем. Однако многие не слушают, говорят ладно не будем и все равно возвращаются", - заявил официальный представитель ДЧС Алматинской области Азамат Журтбаев.

Эколог Светлана Спатарь сетует, что поведение алматинцев противоречит и канонам защиты окружающей среды. Большой Алматинский канал, расположенный на территории Алматы и Алматинской области с протяженностью 168 км, получает начало из чистейшего бассейна реки Шилик. Воды используются для оросительных, крупных промышленных, мелких хозяйственных и рекреационных нужд.

"Безусловно, жалко утонувшую женщину в БАКе. Нужно понять, почему они это делают. Видимо нет достаточных условий в регионе, может недостаточно воды во дворах или средств для стирки ковров в химчистке. С экологической точки зрения – это плохо. Более того, водным кодексом запрещено загрязнять водные объекты, каналы искусственные. То есть КоАП РК предусматривает наказание нарушения. Естественно, они стирали моющими средствами, что загрязняет воду и экосистему вокруг, поскольку этой же водой орошают огороды. Однако контролируется ли это экологической полицией и инспекцией. Во всех экологических аспектах вопрос контроля главный, потому что есть запрет, но нет исполнения. По экологическим показателям, по индексу загрязненности воды в самом канале воду не анализируют, но проверяют качество воды в реке Шилик, из которой попадает вода. В реке вода является нормативно чистой. Поэтому, конечно, ее загрязнять нельзя", - сказала Светлана Спатарь.

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Юрист Сергей Уткин уточнил, что для стирающих ковров в БАКе хозяев грозит наказание в размере 16 849 тенге.

"Есть в административном кодексе статья, которая предусматривает наказание за такие действия. Если быть точнее, то она закреплена за ст. 412 КоАП - "Нарушение правил безопасности на водоемах". Влечет штраф на физлица в размере семи МРП. Правомерны штрафовать нарушителей сотрудники уполномоченного органа в сфере гражданской обороны, то есть полиция", - пояснил Уткин.

Сами жители признаются, что на такие риски идут прежде всего из-за нехватки воды в регионе, а также дороговизне химчисток.

"В теплую погоду здесь всегда так. Приходят на пикник, мусор за собой не убирают. Мало того, есть кто специально избавляется от хлама на этой зоне, потому что территория не охраняется и не контролируется. Пакеты выбрасывают прямо в канал. Видела, как один раз в мешке топили щенят. Хорошо школьники выходят на субботники, хоть как-то чистят местность. Так за них боишься. Дети купаются. Стирают не только ковры, но и вещи, машину моют. Причина: счетчик стоит на воду в домах. Люди не хотят платить лишние деньги. Нехватка воды чувствуется, орошают огороды в верней части сел, в нижних не бывает напора. Для людей должны быть обеспечены нормальные условия. Нужно проанализировать, что предпринять властям для того, чтобы этого не происходило", - поделилась жительница области Аян Турсынова.

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