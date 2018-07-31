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Евросоюз наказал Россию за Крымский мост

В отношении компаний, участвовавших в его возведении, введены санкции.

Фото : ava.md31 июля 2018, 14:58

Евросоюз ввел санкции против шести российских компаний, принимавших участие в строительстве Крымского моста. Об этом говорится в официальном журнале ЕС, сообщает lenta.ru.

«В рамках политики непризнания ЕС аннексии Крыма и Севастополя Совет ЕС рассматривает строительство Керченского (Крымского) моста как действие, подрывающее территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины», — говорится в сообщении.

Под ограничения попали компании «Мостотрест», «Стройгазмонтаж», «Институт Гипростроймост — Санкт-Петербург» (разработчик проекта моста), «Судостроительный завод "Залив"», «Стройгазмонтаж-Мост» и ВАД (подрядчик строительства трассы «Таврида»).

Первые две уже находятся в европейских санкционных списках. Вместе с компанией «Стройгазмонтаж-Мост» они принадлежат структурам бизнесмена Аркадия Ротенберга. В нынешнем документе он назван «лицом, подрывающим суверенитет Украины».

В середине июля президент Украины Петр Порошенко анонсировал санкции в отношении шести человек, причастных к строительству Крымского моста.

Мост через Керченский пролив начали возводить в 2016 году. 16 мая 2018-го было торжественно открыто автомобильное движение по нему. Длина моста составляет 19 километров, что делает его самым длинным в России.

13 июля власти Украины рассказали, что страна потеряла от строительства Крымского моста около 1,2 миллиарда рублей. Убытки связаны с тем, что привлекательность Мариупольского и Бердянского портов снизится из-за ограниченной проходимости Керченского пролива для судов, вызванной мостом


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