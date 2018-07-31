В Алматы появится собственный кинофестиваль

Кинофорум призван развить международное сотрудничество кинематографистов и привлечь международные проекты в Алматы.

В честь празднования Дня города в Алматы впервые пройдет I Международный кинофестиваль Almaty Film Festival, сообщает Zakon.kz.

Кинофестиваль организован Astana Film Fund совместно с акиматом города Алматы. Его президентом является известный казахстанский режиссер Акан Сатаев. Фестиваль пройдет под девизом «Сближение культур». Кинофорум призван развить международное сотрудничество кинематографистов и привлечь международные проекты в Алматы. Событие станет прекрасной возможностью для продвижения имиджа города на международном уровне как культурного и туристического центра страны.

Он откроется премьерным показом социальной драмы «Айка» режиссера Сергея Дворцевого. Главную роль в фильме исполнила казахстанская актриса Самал Еслямова, за что была удостоена главного приза 71-го Каннского кинофестиваля за исполнение лучшей женской роли.

По словам А. Сатаева, культурные мероприятия такого масштаба способны поразить самых искушенных зрителей, повлиять на повышение массовой культуры через киноискусство.

В свою очередь генеральный продюсер кинофестиваля Эрнар Курмашев отметил, что его основная задача - рассказать о нашем прекрасном городе мировому киносообществу как об одной из самых красивых локаций для съемок. Алматы и Алматинская область великолепно подходят для того, чтобы снимать не только отечественное, но и мировое кино. Более 200 солнечных дней, пять климатических зон - от пустынь до вечных снегов, потрясающие локации, такие как Чарын, Алтын-Эмель, Каинды, Заилийский Алатау, позволяют снимать от исторических драм до фэнтези.

«Мы пригласили всемирно известных продюсеров и режиссеров. В рамках нашего бизнес-форума будут обсуждаться перспективы развития отечественного кино, экспорт в другие страны, влияние кинематографа на развитие туристического потенциала города.Профессионалы из мировой киноиндустрии поделятся своим опытом», - сказал он.

В рамках кинофестиваля с 15 по 19 сентября предусмотрена насыщенная 5-дневная программа. По красной дорожке на церемонии открытия пройдут отечественные и всемирно известные звезды киноиндустрии.

В жюри кинофестиваля войдут продюсер фильма «Айка» Гульнара Сарсенова, продюсер из США и Франции Пьер Спенглер («Супермен», «Три Мушкетера», «Андэграунд»), режиссер, продюсер, немецкая актриса Настасья Кински, которая является обладательницей премии «Золотой глобус» 1981 года, неоднократным номинантом престижной европейской премии «Cesar». Актриса известна как исполнительница главной роли в фильме «Тэсс» (1979) и ролей в фильмах Вима Вендерса.

Среди казахстанских актеров – всеми любимые Самал Еслямова, Асель Сагатова, Карлыгаш Мухамеджанова, Асель Садвакасова, Куралай Анарбекова, Динара Бактыбаева, Берик Айтжанов, Санжар Мади, Асылхан Толепов, Максим Акбаров, Фархад Абдраимов, Айдархан Адильбаев, Аскар Узабаев, Алишер Утев, Данияр Ибрагимов, Серик Абишев, Айдар Баталов, Канагат Мустафин, Нуртас Адамбай, Аскар Бисембин, Нурлан Коянбаев и многие другие.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!