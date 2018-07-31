В Алматы может появиться еще один памятник архитектуры

Аким дал поручение.

Бауыржан Байбек в ходе рабочего объезда посетил исторический центр города. Аким мегаполиса дал поручение рассмотреть вопрос о включении бывшего здания больницы Турксиба, расположенного на ул.Абая 69, в список памятников архитектуры города Алматы.

По сообщению акимата Алматы, здание построено по проекту архитектора Михаила Кудрявцева в 1950-х годах. Главный вход и фланкирующие здание ризалиты акцентированы порталами, парапетами, сложными карнизами, которые опираются на трехчетверные композитные колонны. Килевидные арки портала, люнеты обработаны орнаментированными поясками. Здание является одним из немногих сохранившихся в городе объектов «национального стиля», декларирующих синтез классических и региональных традиций: важный элемент застройки одной из главных магистралей Алматы.

Со стороны северного фасада имеет внутренний дворик и большое озелененное пространство перед зданием.

На основании Закона Республики Казахстан «Об охране и использовании объектов историко-культурного наследия», включение объекта осуществляется с целью придания ему статуса памятника истории и культуры. В соответствии с Законом пользователь обязан обеспечить сохранность памятника. Так, запрещается изменение внешнего облика здания, его перепланировка, изменение несущих конструкций, пристройки, изменение целевого назначения и нарушение охранной зоны. Любые мероприятия, связанные с ремонтом и реконструкцией здания, производятся с согласования уполномоченного органа.

Напомним, что ранее аким Алматы Бауыржан Байбек поручил в соответствии с законодательством рассмотреть вопрос и о включении автовокзала «Сайран» и Алматинского ипподрома в список памятников истории местного значения. Следом началась работа по возвращению первоначального облика здания, были снесены все незаконные постройки.

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