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14-летней девочке собрали деньги на операцию по удалению близнеца-паразита

Девочка родилась с двумя лишними конечностями и продолговатым наростом на животе и груди.

Фото : Lenta.ru31 июля 2018, 15:19

У девочки из филиппинского города Илиган удалят близнеца-паразита. Об этом сообщает lenta.ru со ссылкой на издание Daily Mail.

14-летняя Вероника Комингес (Veronica Cominguez) родилась с двумя лишними конечностями и продолговатым наростом на животе и груди. На пальцах ее близнеца-паразита растут ногти, а из под нароста иногда сочатся кровь и жидкость с неприятным запахом.

Мать девочки утверждает, что во время беременности ждала близнецов и даже выбрала имена для двух детей, однако в итоге родилась только Вероника. Оказалось, что на ранних стадиях эмбрионального развития ее зародыш поглотил другого ребенка.

Местным жителям удалось собрать деньги на удаление близнеца-паразита. Ожидается, что через несколько недель Вероника уедет в Таиланд для хирургической операции.

В июне сообщалось, что в Танзании скончались сиамские близнецы Мария и Консолата Мвакикути, которые пользовались популярностью в стране. У них была сросшаяся нижняя часть тела, общая печень, легкие и некоторые другие органы.


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