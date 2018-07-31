Гроза надвигается на Астану
Объявлено штормовое предупреждение.
Фото : total.kz31 июля 2018, 15:21
В Костанайской и Акмолинской областях объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на "Казгидромет"
1 августа в Костанайской области ожидается местами гроза, ветер 15-20 м/с. Ночью и утром местами туман. Вероятность шторма 90-95 %
1-3 августа в Акмолинской области местами ожидается гроза, град, ветер северо-восточный с переходом на юго-западный 15-20 м/с. Ночью и утром местами туман.
В Астане ожидается гроза, ночью и утром туман. Вероятность шторма 80-85 %
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