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Гроза надвигается на Астану

Объявлено штормовое предупреждение.

Фото : total.kz31 июля 2018, 15:21

В Костанайской и Акмолинской областях объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на "Казгидромет"

1 августа в Костанайской области ожидается местами гроза, ветер 15-20 м/с. Ночью и утром местами туман. Вероятность шторма 90-95 %

1-3 августа в Акмолинской области местами ожидается гроза, град, ветер северо-восточный с переходом на юго-западный 15-20 м/с. Ночью и утром местами туман.

В Астане ожидается гроза, ночью и утром туман. Вероятность шторма 80-85 %


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