Сколько рабочих мест заявлено на казахстанских предприятиях

Во втором квартале текущего года на крупные и средние предприятия и организации принято 209,3 тыс. человек, выбыло по различным причинам 216,3 тыс. человек.

На конец второго квартала на крупных и средних предприятиях и организациях республики было заявлено 31,4 тыс. рабочих мест, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Министерство нацэкономики.

Как сообщается, во втором квартале текущего года на крупные и средние предприятия и организации принято 209,3 тыс. человек, выбыло по различным причинам 216,3 тыс. человек. Среди выбывших работников уволившиеся по причинам текучести составляют 77,1%, в связи с сокращением численности персонала или ликвидацией предприятия – 3,6%, по другим причинам – 19,3%.



Во втором квартале текущего года коэффициент оборота по приему составил 7,6%, коэффициент оборота по увольнению – 7,8%, коэффициент текучести рабочей силы – 6,0%. Коэффициент замещения рабочей силы за данный период составил 96,8%.

Коэффициент оборота по приему – это отношение числа принятых в течение отчетного периода к списочной численности работников в среднем за этот период.

Коэффициент оборота по увольнению – отношение числа уволенных в течение отчетного периода к списочной численности работников в среднем за этот период.

Коэффициент текучести рабочей силы – определяется соотношением выбывших работников по причинам текучести к списочной численности работников в среднем за отчетный период. К причинам текучести относятся увольнение по собственному желанию и в связи с нарушениями трудовой дисциплины.

Коэффициент замещения рабочей силы – характеризует отношение числа принятых работников к числу уволенных работников, т.е. сколько из уволенных работников замещается вновь принятыми кадрами.

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