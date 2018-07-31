Ворчливое замечание женщины мужу спасло жизнь их грудному ребенку

Мать увидела фото сына, неправильно пристегнутого в автокресле, и заставила супруга затянуть крепление. А через 15 минут автомобиль попал в ДТП.

Американка Ребекка Тафаро Бойер (Rebecca Tafaro Boyer) спасла жизнь своему грудному сыну Уильяму, которого отец неправильно пристегнул в автокресле, сообщает lenta.ru.

Бойер рассказала, что 15 июля закончился ее декретный отпуск. Женщина впервые рассталась с грудным сыном и поехала на работу. Она хотела полностью контролировать ситуацию, поэтому попросила мужа Дэвида каждый час присылать ей фотографии ребенка.

Днем мужчина сделал снимок сына в автокресле перед тем, как поехать в аптеку, однако изображение не понравилось матери. Женщина заметила, что ее муж неправильно пристегнул Уильяма: ремни безопасности нужно было затянуть потуже, а грудной зажим поднять выше.

«Зная своего мужа, я уверена, что он посмеялся надо мной и закатил глаза, прежде чем затянуть ремень и поднять зажим», — написала Бойер на своей странице в Facebook.

Через 15 минут Дэвид позвонил жене и сообщил, что попал в аварию на скорости 80 километров в час. Он не успел затормозить перед другим автомобилем, который неожиданно выехал на встречную полосу. Однако мужчина сразу успокоил жену тем, что ребенок совсем не пострадал. Более того, Уильям даже не проснулся после ДТП, так как был надежно пристегнут к детскому креслу.

Как оказалось позднее, машина получила серьезные повреждения, однако отец пострадал сильнее всех: он сломал ногу в трех местах и вывихнул несколько пальцев. Тем не менее, операция ему не требуется.

«Я искренне верю, что причина, по которой моя семья сидит на диване с костылями, а не в больнице, в моей материнской ворчливости», — сказала Бойер. Она также посоветовала другим родителям никогда не пренебрегать правилами безопасности при поездках с грудными детьми на автомобиле.

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