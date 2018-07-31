В Шымкенте часть дороги провалилась под землю

Жители считают, что при рытье котлована не соблюдали технологию строительных работ.

Обвал грунта произошел утром во дворе многоэтажного дома в 17 микрорайоне, передает телеканал TVK.

Жители полагают, что причиной возникновения аварийной ситуации стал котлован, который вырыли для строительства многоэтажного дома. Люди встревожены произошедшим, так как считают, что на появлении одного провала все не закончится и глубокая яма будет расширяться.

Еще вчера территорию строительства от двора ограждал забор, но сегодня утром ограждение уже оказалось под землей. Вместе с ним обвалилась часть асфальтированной дороги. В произошедшем жители винят рабочих. Они, по их мнению, при рытье котлована не соблюдали технологию строительных работ. Что и привело к ЧП.

«Забор этот был дальше. Они подвинули его сюда. Я еще смотрю из окна и думаю, кто им позволяет забор выдвигать на проезжую трассу. Завтра дождь пойдет и это все начнет проваливаться», - рассказывает житель дома.

Неутешительные догадки местных жителей подкрепляются трещинами, которые ползут все дальше от котлована. Не исключено, что если меры не будут приняты в ближайшее время, то земля продолжит обваливаться. Произошедшее всполошило и сотрудников акимата, сразу же приехавших на место происшествия.

"ГАСК будет принимать меры, устроит проверку, так как явно неправильно ведется строительство дома", - прокомментировал Александр Малахов, заместитель акима Енбекшинского района.

Со слов специалистов, рабочие нарушили нормы строительства. Вероятнее всего, в отношении подрядной организации будут приниматься административные меры.

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