Третьи сутки МЧС Кыргызстана тушит пожар на границе с Казахстаном

Уже дважды пожарным удавалось укротить огненную стихию, но сухотравье загоралось вновь.

На приграничной с Казахстаном горе Алмалуу в Таласской области горит сухотравье, сообщает sputnik.kg со ссылкой на пресс-службу МЧС КР.

Пожар начался 28 июля, на следующий день его полностью потушили. Однако 30 июля огонь вновь вспыхнул, сгорело 1 500 гектаров сухотравья. Пламя вновь полностью потушили. Но в тот же день огонь снова вспыхнул. Началось тушение, но из-за позднего времени работы были временно прекращены и сегодня утром возобновились. Сгорело 100 гектаров сухой травы.

На месте работают более 30 человек.

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