Политика «ноль похорон»: Китай объявил войну гробам и могильным плитам

В Китае начали уничтожать гробы и запрещать похороны.

В Китае власти провинции Цзянси запретили гробы и похороны. Для экономии земельных ресурсов жителям приказано избавляться от усопших исключительно при помощи кремации, сообщает tsargrad.tv со ссылкой на South China Morning Post.

Отмечается, что руководство провинции поставило задачу к сентябрю этого года полностью отказаться от традиционных похорон и перейти на метод погребения посредством кремации. В китайских социальных сетях уже начали распространяться фото и видео, на которых запечатлено, как чиновники конфискуют и уничтожают гробы. В попытке сохранить имущество жители сами ложились в эти гробы.

Согласно политике «ноль похорон», производство гробов и владение ими теперь нелегально. Также под запретом оказались и надгробные камни. В качестве компенсации власти предлагают жителям две тысячи юаней. При этом гроб зачастую обходится жителям в пять тысяч юаней.

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