Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Политика «ноль похорон»: Китай объявил войну гробам и могильным плитам

В Китае начали уничтожать гробы и запрещать похороны.

Фото : © AP Photo / Andy Wong31 июля 2018, 15:57

В Китае власти провинции Цзянси запретили гробы и похороны. Для экономии земельных ресурсов жителям приказано избавляться от усопших исключительно при помощи кремации, сообщает tsargrad.tv со ссылкой на South China Morning Post.

Отмечается, что руководство провинции поставило задачу к сентябрю этого года полностью отказаться от традиционных похорон и перейти на метод погребения посредством кремации. В китайских социальных сетях уже начали распространяться фото и видео, на которых запечатлено, как чиновники конфискуют и уничтожают гробы. В попытке сохранить имущество жители сами ложились в эти гробы.

Согласно политике «ноль похорон», производство гробов и владение ими теперь нелегально. Также под запретом оказались и надгробные камни. В качестве компенсации власти предлагают жителям две тысячи юаней. При этом гроб зачастую обходится жителям в пять тысяч юаней.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты