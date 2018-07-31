На золотом руднике в Акмолинской области напали на охрану

Назначены судебно-медицинские экспертизы.

В поселке Жолымбет Акмолинской области группа молодых людей незаконно проникла на территорию АО «Казахалтын», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Завязался конфликт с представителями охранной фирмы, и один из охранников наехал на ребят на своей служебной автомашине.

«По факту хулиганских действий со стороны группы молодых людей, проникших на территорию АО «Казахалтын», расположенного в поселке Жолымбет возбуждено досудебное производство по ч. 2 ст. 293 УК РК (хулиганство). По факту наезда на служебной автомашине представителем охранной фирмы на участников конфликта возбуждено досудебное производство по ст. 345 УК РК (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами)», - рассказали в пресс-службе ДВД Акмолинской области.

По информации ведомства, в настоящее время назначены судебно-медицинские экспертизы, проводятся необходимые следственные действия.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!