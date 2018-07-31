Осужденный за изнасилование чемпион ОИ назначен главным тренером Кыргызстана по дзюдо

Масато Утисиба был пожизненно исключен из членства в Федерации дзюдо в Японии в 2013 году после того, как был признан виновным в изнасиловании студентки и приговорен к пяти годам тюрьмы.

31 июля появилась информация о том, что Масато Утисиба, известный японский дзюдоист, ранее осужденный за изнасилование студентки, будет тренировать национальную сборную по дзюдо в Кыргызстане, пишет Kaktus.media.

Масато Утисиба был пожизненно исключен из членства в Федерации дзюдо в Японии в 2013 году после того, как был признан виновным в изнасиловании студентки и приговорен к пяти годам тюрьмы. В ноябре 2017 года его условно-досрочно освободили.

Это подтвердили редакции Kaktus.media и в Национальной федерации дзюдо Кыргызстана.

Масато Утисиба - двукратный олимпийский чемпион, в мире дзюдо он очень авторитетный человек. Да, правда, что он был осужден. Но срок свой он отсидел, его дисквалифицировали из японской федерации дзюдо.

"В Кыргызстан его пригласила не наша федерация, а частное лицо, которое покроет все его расходы. Мы же предоставляем только зал и возможность работать. Утисиба будет трудиться ассистент-консультантом и оказывать консультативные услуги по развитию дзюдо в Кыргызстане. Он не будет главным тренером, не будет ездить в делегациях за границу на чемпионаты. Его приезд в Кыргызстан мы согласовали с японской стороной тоже, они не были против. Он приехал в Кыргызстан с супругой", - прокомментировал Азамат Исабеков, генеральный секретарь Федерации дзюдо Кыргызстана.

О том, кто именно это частное лицо, предложившее работу в Кыргызстане Масато Утисибе, в федерации не рассказали. Размер гонорара дзюдоиста тоже остается тайной. Отметим, что спортсмен уже посещал Кыргызстан зимой этого года.

Сам Утисиба утверждал, что секс со студенткой был по обоюдному согласию.

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