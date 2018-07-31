Антибиотики теряют силу

Антибиотикорезистентность сегодня является глобальной проблемой.

Еще в 30-х годах XX столетия десятки тысяч людей умирали от дизентерии, пневмонии, тифа, лёгочной чумы и множества других заболеваний. А потом учёные открыли пенициллин, и началась эра антибиотиков. Антибиотики помогли спасти миллионы человеческих жизней. Но, к сожалению, со временем в нашу жизнь вошло такое понятие как антибиотикорезистентность, то есть устойчивость микроорганизмов к противомикробным препаратам.

Антибиотикорезистентность сегодня является глобальной проблемой: все больше становится болезней, вызванных бактериями, которые не чувствительны сразу ко многим, а иногда и почти ко всем антибиотикам. Сокращение числа эффективных антибиотиков подрывает нашу способность бороться с инфекционными заболеваниями, а врачи зачастую вынуждены использовать так называемые "антибиотики второй линии". То есть препараты более токсичные, более дорогие или менее эффективные. Также исследования показывают, что у пациентов с инфекциями, вызванными устойчивыми микроорганизмами, гораздо больше шансов умереть или получить стойкое нарушение состояния здоровья вплоть до инвалидности.

"Антибиотики спасли миллионы жизней. Эти препараты доступны и недороги, что является их несомненным плюсом. Однако есть и отрицательная сторона доступности – это чрезмерное, нередко нецелесообразное их употребление. Широко распространено самолечение, или же ситуация, когда врач назначает антибиотик по просьбе или даже требованию пациента. К возникновению устойчивых форм бактерий приводит и самостоятельное прерывание пациентом курса лечения, когда ему кажется, что "уже стало лучше", пропуск приема очередной дозы и несоблюдение рекомендованной дозы", – рассказала российский эксперт, доктор медицинских наук, заведующая кафедрой детских инфекционных болезней Иркутского государственного медицинского университета Светлана Ильина.

Как же бороться с резистентностью? Одной из самых эффективных мер эксперты считают вакцинопрофилактику. Вакцинация снижает уровень заболеваемости и, следовательно, способствует снижению использования антибиотиков.

"Наиболее перспективной вакциной, предотвращающей появление и распространение устойчивых форм бактерий, является конъюгированная пневмококковая вакцина. Она устраняет носительство устойчивых пневмококков не только у привитых людей, но и в их ближайшем окружении. Так, израильское исследование, показало, что резистентные к антибиотикам пневмококки встречаются в два раза реже не только в носоглотке привитых пневмококковой вакциной детей, но и у их младших братьев и сестер", – отмечает Светлана Ильина.

Вакцинация сокращает использования антибиотиков среди привитых. Было подсчитано, что от момента первого введения вакцины до достижения привитыми детьми возраста 3,5 лет, было предотвращено 35 назначений антибиотиков на каждых 100 детей. А чем меньше антибиотиков используется, тем меньше резистентных форм бактерий образуется, так что каждый человек может внести свой вклад в решение проблемы, вовремя делая все входящие в национальный календарь прививки. Также медики советуют не принимать антибиотики без назначения врача; не просить врача назначить антибиотик; принимать лекарство строго в соответствии с рекомендациями, не пропуская времени приема и не уменьшая дозу; обязательно полностью заканчивать назначенный курс антибиотиков.

Нужно сделать всё возможное, чтобы не дать антибиотикорезистентности разрастись до катастрофических масштабов. Вакцинопрофилактика и борьба с бесконтрольным приёмом антибиотиков – основные методы борьбы с невосприимчивыми к антибиотикам организмами. И по счастью, оба метода нам доступны.

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