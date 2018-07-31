В трудовом отряде "Жасыл Ел" Туркестанской области работает 500 человек

50% заработной платы студентов и безработной молодежи оплачиваются работодателем, остальные 50 - из республиканского бюджета.

Молодежь Туркестанской области в период летних каникул в трудовом отряде "Жасыл ел" проводит свое время с пользой для природы, и при этом получая за это деньги, сообщает пресс-служба акима области.

Начиная с июня месяца более 500 студентов были вовлечены в совершенствование различных объектов в регионе. 50% заработной платы студентов и безработной молодежи, привлеченных к сезонным работам, оплачиваются работодателем, остальные 50 - из республиканского бюджета.

В прошлом году, благодаря трудовому отряду "Жасыл ел" в 117 населенных пунктах было возведено около 6 000 метров заборов и посажено более 100 000 саженцев деревьев. Вместе с тем, в прошлом году благоустроено 445,8 тыс. га парков и аллей.

Студенческий трудовой отряд в регионе функционирует с 2009 года. За девять лет более 13 000 молодых людей в области были вовлечены к работам по благоустройству и озеленению.

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