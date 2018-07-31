Рэпер принялся раздавать крупные суммы в интернете

Мосс опубликовал скриншот, на котором указано, что он отправил некоему Тодду Эссону 500 долларов.

Американский рэпер Шэд Мосс, известный под псевдонимом Bow Wow, принялся отсылать своим поклонникам крупные суммы, пишет Lenta.ru.

«Посылаю сегодня своим фанатам деньги! Мне они не нужны. Деньги — зло. Может быть вы сможете сделать с ними что-то хорошее... Наслаждайтесь!» — отметил Мосс.

Рэпер добавил, что не требует взамен любви или признания. «Просто знайте, что я плачу вам, ребята, за все дерьмо, через которое протащил. Я вам всем должен», — написал он.

Мосс опубликовал скриншот, на котором указано, что он отправил некоему Тодду Эссону 500 долларов.

Bow Wow — 31-летний рэпер и актер. Он снялся в главной роли в фильме «Как Майк», а также сыграл в лентах «Все о Бенджаминах», «Лотерейный билет», «Тройной форсаж: Токийский дрифт» и «Ураганный сезон».

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